Уголовное наказание за "серые зарплаты" предложили ввести в России

В России предложили ввести уголовную ответственность за "серые зарплаты". Инициатива, подготовленная по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова, направлена на борьбу с выплатой окладов и премий в конвертах.

Несмотря на прозрачность рынка труда, почти треть россиян продолжает получать "серую" зарплату, чаще всего в малом и среднем бизнесе, а также в ритейле, строительстве и сфере услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.