Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 08:00

Политика

В России предложили сделать сурдоперевод обязательным на федеральных каналах

В России предложили сделать сурдоперевод обязательным на федеральных каналах

Наказание за перевозку детей на электросамокатах предложили ужесточить в России

Новости мира: президента Польши уличили в употреблении запрещенного вещества

В Госдуме предупредили о штрафах за коляски, санки и велосипеды в подъезде

Российские войска освободили село Переездное в ДНР

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из общественного транспорта

Трамп призвал беременных женщин отказаться от парацетамола

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

"Вопрос спорный": в России женщинам могут разрешить выбирать присутствующих при родах

В России могут запретить ходить в общественные места с собаками

Депутат Сергей Миронов предложил ввести обязательный сурдоперевод при трансляции выступлений президента и новостей на федеральных телеканалах. Также предлагается придать русскому жестовому языку статус официального.

Ранее сурдоперевод показывали на ТВ с конца 1980-х, но потом его заменили бегущей строкой. Сурдопереводчики в стране встречаются редко, их услуги стоят дорого, а обучение доступно лишь в нескольких вузах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоДарья КрамароваЕгор БедуляАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика