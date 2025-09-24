24 сентября, 08:00Политика
В России предложили сделать сурдоперевод обязательным на федеральных каналах
Депутат Сергей Миронов предложил ввести обязательный сурдоперевод при трансляции выступлений президента и новостей на федеральных телеканалах. Также предлагается придать русскому жестовому языку статус официального.
Ранее сурдоперевод показывали на ТВ с конца 1980-х, но потом его заменили бегущей строкой. Сурдопереводчики в стране встречаются редко, их услуги стоят дорого, а обучение доступно лишь в нескольких вузах.
