24 сентября, 07:45

Новости мира: президента Польши уличили в употреблении запрещенного вещества

В Госдуме предупредили о штрафах за коляски, санки и велосипеды в подъезде

Российские войска освободили село Переездное в ДНР

В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из общественного транспорта

Трамп призвал беременных женщин отказаться от парацетамола

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

"Вопрос спорный": в России женщинам могут разрешить выбирать присутствующих при родах

В России могут запретить ходить в общественные места с собаками

Новости мира: шторм в Бразилии сорвал крышу завода Toyota и повредил автомобили

Новости мира: более 60 полицейских пострадали на митинге в Милане

В Нью-Йорке президента Польши Кароля Навроцкого уличили в употреблении запрещенного вещества. Во время церемонии, посвященной 80-летию ООН, он получил маленькую коробку, внутри которой, по данным СМИ, мог быть жевательный табак.

Министерство внутренней безопасности США сравнило рейды против мигрантов с ловлей покемонов. В ведомстве опубликовали видео в соцсетях, где фотографии задержанных оформлены в стиле карточек персонажей аниме с указанием их преступлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

