Трамп призвал беременных женщин отказаться от парацетамола

Президент США Дональд Трамп заявил, что беременным женщинам не стоит принимать парацетамол, так как он якобы может привести к аутизму у ребенка. Однако научных доказательств связи препарата с заболеванием он не представил.

Эксперты связывают высказывание Трампа с поддержкой нового главы Минздрава США Роберта Кеннеди – младшего, известного как противника вакцин. При этом врачи напоминают, что парацетамол нельзя считать полностью безопасным – при передозировке он способен вызвать тяжелые поражения печени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

