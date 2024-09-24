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24 сентября, 18:15

Политика

Законопроект о профилактике буллинга будет внесен на рассмотрение ГД до конца 2024 года

Законопроект о профилактике буллинга будет внесен на рассмотрение ГД до конца 2024 года

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Борьбу с буллингом в российских школах планируют ввести на законодательном уровне. Законопроект о профилактике буллинга будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца 2024 года. Об этом сообщил комитет по молодежной политике.

Таким образом, школы могут обязать сообщать о случаях травли учеников в полицию, в комиссию по делам несовершеннолетних. Для зачинщиков травли введут меры ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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политикаобществовидеоЕкатерина Фоменко
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