Бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, они уничтожили боевую технику противника, зачистили все окопы и блиндажи.

Всего за прошедшие сутки потери украинской армии на курском направлении составили более 340 военных и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты. Бои на этом участке продолжаются по всему фронту.

С момента атаки на Курскую область в Москве открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Они работают с 10:00 до 19:00 часов во всех округах города. Благодаря этой акции в пострадавшие районы уже отправлены сотни тонн вещей и продуктов, которые нужны в первую очередь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.