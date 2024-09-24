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24 сентября, 11:30

Политика

Бойцы группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

Бойцы группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

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Группировка войск "Север" отбила укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

Бойцы бригады морской пехоты группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, они уничтожили боевую технику противника, зачистили все окопы и блиндажи.

Всего за прошедшие сутки потери украинской армии на курском направлении составили более 340 военных и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты. Бои на этом участке продолжаются по всему фронту.

С момента атаки на Курскую область в Москве открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Они работают с 10:00 до 19:00 часов во всех округах города. Благодаря этой акции в пострадавшие районы уже отправлены сотни тонн вещей и продуктов, которые нужны в первую очередь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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