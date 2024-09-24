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24 сентября, 08:45

Политика

Новости мира: Израиль атаковал Ливан в ночь на 24 сентября

Новости мира: Израиль атаковал Ливан в ночь на 24 сентября

Новости мира: Израиль начал полномасштабную атаку на Ливан

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В ночь на 24 сентября Израиль начал полномасштабную атаку на Ливан. По южным регионам страны прилетели сотни ракет. Количество погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану превысило 500. Медучреждения не справляются с количеством раненых.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения в Японии. Оно бушует в регионе Паундс после нескольких дней проливных дождей. Сложность в ликвидации последствий осадков в том, что города здесь еще не успели восстановиться от землетрясения, которое было месяц назад.

В Испании арестовали пять человек. Они подозреваются в том, что в соцсетях выдавали себя за голливудского актера Брэда Питта. Они знакомились с женщинами, чтобы занять у них денег. Сумма ущерба оценивается в 325 тысяч евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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