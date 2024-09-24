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24 сентября, 07:00

Политика

Новости мира: Израиль начал полномасштабную атаку на Ливан

Новости мира: Израиль начал полномасштабную атаку на Ливан

МО РФ показало кадры захваченного опорного пункта ВСУ в приграничье Курской области

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В ночь на 24 сентября Израиль начал полномасштабную атаку на Ливан. По южным регионам страны прилетели сотни ракет. Число погибших мирных жителей превысило 500. Медучреждения не справляются с количеством раненых.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил бобров в происходящих на юге страны наводнениях. Якобы те бесконтрольно расплодились и мешают людям контролировать уровень воды в реках. Политик заявил, что "иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и дамб".

В Мексике готовятся к мощному урагану. Он получил имя "Джон" и должен достигнуть берегов Герреро, Оахаки и Чьяпаса уже днем 24 сентября. Там ожидаются штормовые ветра со скоростью до 45 метров в секунду. Власти призывают туристов и жителей не покидать свои дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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