Министерство обороны России опубликовало кадры очередного захваченного в приграничье Курской области опорного пункта ВСУ. Там штурмовики обнаружили брошенное западное вооружение противника.

Также заявляется, что только за прошедшие сутки потери украинской армии на курском направлении составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк и три боевые машины пехоты. А попытки контратак для ВСУ не имеют успеха.

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