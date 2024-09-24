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24 сентября, 07:45

Политика

МО РФ показало кадры захваченного опорного пункта ВСУ в приграничье Курской области

МО РФ показало кадры захваченного опорного пункта ВСУ в приграничье Курской области

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Министерство обороны России опубликовало кадры очередного захваченного в приграничье Курской области опорного пункта ВСУ. Там штурмовики обнаружили брошенное западное вооружение противника.

Также заявляется, что только за прошедшие сутки потери украинской армии на курском направлении составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк и три боевые машины пехоты. А попытки контратак для ВСУ не имеют успеха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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