Ожесточенное противостояние продолжается на запорожском направлении в зоне проведения СВО. Отмечается, что украинские военные безуспешно пытаются прорвать российскую оборону у села Работино, тратя на это огромные ресурсы.

Как пишет американское издание Washington Post, переброска техники дорого обошлась западным странам. Кроме этого, в газета New York Times заявили, что число погибших украинских бойцов под Работиным непропорционально занятой площади.

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