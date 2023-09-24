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24 сентября, 09:15

Политика

Эксперты оценили положение ВСУ на запорожском направлении

Эксперты оценили положение ВСУ на запорожском направлении

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Ожесточенное противостояние продолжается на запорожском направлении в зоне проведения СВО. Отмечается, что украинские военные безуспешно пытаются прорвать российскую оборону у села Работино, тратя на это огромные ресурсы.

Как пишет американское издание Washington Post, переброска техники дорого обошлась западным странам. Кроме этого, в газета New York Times заявили, что число погибших украинских бойцов под Работиным непропорционально занятой площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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