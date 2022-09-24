Новости последнего часа: Байден не приедет на саммит АТЭС в Бангкок

Решение на референдуме в ДНР будет считаться принятым при поддержке более 50% избирателей – Избирком

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в нынешней ситуации не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом.

Президент США Джо Байден не приедет на саммит АТЭС в Бангкок по семейным обстоятельствам, сообщает телеканал Thai PBS.

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