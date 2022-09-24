РФ будет уважать результаты референдумов в Донбассе – Лавров

Россия будет уважать результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский положил начало проведению референдумов.

Тем временем, 850 тысяч человек проголосовали на референдуме в ДНР за 2 дня, явка превысила 55%. В то время как в она практически достигла 46%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.