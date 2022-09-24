Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности – Лавров

Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также обвинил западные страны в грубых провокациях.

Тем временем, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребитель ВКС России в Днепропетровской области сбил украинский МиГ-29, а в районе Купянска уничтожено 19 единиц украинской техники.



Минобороны РФ также опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи атаковали военные объекты ВСУ, запустив ракеты с предельно малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника.

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