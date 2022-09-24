В ЛНР прогнозирую общую явку на референдуме на уровне не менее 80%

Председатель ЦИК ЛНР ожидает общую явку на референдуме по вхождению республики в состав России на уровне не менее 80%.

По итогам второго дня она приближается к 46%. В то время как в ДНР явка превысила 55%, за два дня проголосовали более 850 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.