В ГД внесен проект о единовременной выплате мобилизованным

Мобилизованным предлагают единовременно выплатить по 300 тысяч рублей, следует из внесенного в Госдуму. законопроекта.

Для них также рассматривают следующие льготы – освобождение от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы, компенсация половины оплаты ЖКХ и стоимости ОСАГО, выплпта ежемесячного пособия для детей и освобождение от налога на имущество.

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