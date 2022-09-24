Новости часа: в ГД предложили выплачивать мобилизованным 300 тыс рублей единовременно

В Думу внесен проект о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан.

Жители Владимирской области, мобилизованные по ошибке, вернутся домой, заявил губернатор региона.

Энергодар подвергся артобстрелу со стороны Украины из-за референдума, сообщили в администрации Запорожской области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

