Новости часа: Украина усилила обстрелы Новой Каховки в дни референдума

Украина усилила обстрелы Новой Каховки в дни референдума о вхождении в состав России, заявили власти региона.

Путин подписал поправки, ужесточающие наказание за мародерство, дезертирство и сдачу в плен.

На юго-западе Москвы открыли новый штаб по сбору гуманитарной помощи на базе Центра молодежного парламентаризма, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

