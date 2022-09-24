ВС РФ уничтожили 19 единиц техники ВСУ в районе Купянска

В районе Купянска уничтожено 19 единиц украинской техники. А в районе Николаева потери ВСУ превысили 200 человек и 16 бронемашин. Кроме того, поражено пять пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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