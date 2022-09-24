Новости часа: добровольцем гуманитарных миссий могут приравнять к военнослужащим СВО

В России вводится наказание до 10 лет тюрьмы за дезертирство в период мобилизации или в военное время. Соответствующий закон подписал Путин.

Путин также подписал закон о единых стандартах по общеобразовательным программам в школах.

Проект о приравнивании добровольцев гуманитарных миссий к военнослужащим СВО могут внести в Госдуму в понедельник, сообщил депутат Артем Метелев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

