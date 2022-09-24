Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Так, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и за мародерство (до 15 лет), за дезертирство и отказ участвовать в боевых действиях (до 10 лет).

Кроме того, вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. Иностранцы, которые участвуют в СВО, смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме.

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