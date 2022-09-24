Москвичам рассказали о ходе спецоперации РФ на Украине

Истребителем ВКС России в Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29, переоборудованный под применение американских ракет HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

А в результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово в ДНР составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены также 19 единиц военной техники.

Пиротехники МЧС России с марта обнаружили и обезвредили более 65 тысяч взрывоопасных предметов на территории Донбасса. Об этом рассказали в ведомстве. Также специалисты разбирают завалы на пострадавших территориях, привозят питьевую воду и гуманитарную помощь.

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