Новости часа: Мизинцева назначили замминистра обороны РФ

Михаил Мизинцев назначен на должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, сообщили в ведомстве.

ВКС РФ сбили украинский истребитель, переоборудованный под американские ракеты, заявили в Минобороны РФ.

С четверга на горячую линию 122 поступило более 200 тысяч звонков по частичной мобилизации, сообщил вице-премьер Чернышенко.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

