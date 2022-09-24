Новости часа: обстрелы со стороны ВСУ не повлияли на ход голосования в ДНР

Обстрелы со стороны Украины на голосование в ДНР не повлияли, сообщили в ЦИК республики.

До 75% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В парке "Патриот" откроется экспозиция к юбилею первого пуска баллистической ракеты, сообщили в Минобороны РФ

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