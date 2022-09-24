МО РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи атаковали военные объекты ВСУ, запустив ракеты с предельно малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника.

Выполнив боевое задание, штурмовики вернулись на аэродром, чтобы подготовить машины к следующему вылету. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

