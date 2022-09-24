Москвичам рассказали о ходе спецоперации РФ на Украине

ВКС России уничтожили более 200 украинских военных в районе Краматорска. Также было нанесено огневое поражение в районах Славянска и населенного пункта Озерное в ДНР: суммарно там уничтожено более 100 солдат ВСУ.

Кроме того, российские летчики сбили Миг-29 под Николаевым и два Су-25 в Херсонской области и ДНР. В районе Запорожья уничтожено почти 200 военнослужащих украинских подразделений "Чайка", "Скиф", "Днепр" и "Гепард".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

