В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими. Всего с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 146 человек.

Взамен на Украину отправились 146 военнопленных ВСУ. Также в Россию вернулись восемь жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно.

Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

