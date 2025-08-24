Форма поиска по сайту

24 августа, 21:15

Политика

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими

Россия и Украина провели обмен военнопленными

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими. Всего с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 146 человек.

Взамен на Украину отправились 146 военнопленных ВСУ. Также в Россию вернулись восемь жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно.

Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоАлексей Лазаренко

