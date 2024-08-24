Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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24 августа, 13:30

Политика

Новости мира: Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины

Новости мира: Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины

Кабмин планирует ввести невозвратный тариф для отелей

Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили до 400 военных и 17 единиц бронетехники

Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло штатно

Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло штатно

Новости мира: Украина не объяснила США цель атаки ВСУ на Курскую область

В Москве началось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

Москвичам рассказали о доступных способах голосования на выборах в Мосгордуму

Российский вертолет Ми-35М нанес удар по ВСУ в Курской области

Путин поддержал идею автоматически выплачивать 15 тыс руб пострадавшим в Курской области

Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область, пишут американские СМИ. Сейчас администрация США проводит закрытые обсуждения. В частности, речь идет о том, стоит ли включить в поставки больше бронетехники и боеприпасов.

Неизвестный с ножом напал на людей во время празднования Дня города в немецком Золингене. Три человека погибли, еще девять получили ранения. Медики сейчас борются за их жизнь.

В Ботсване найден второй по величине алмаз в истории человечества. Его масса составила почти 2,5 тысячи карат. Драгоценный минерал оценивается в 63 миллиона долларов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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