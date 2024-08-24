24 августа, 13:30Политика
Новости мира: Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины
Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область, пишут американские СМИ. Сейчас администрация США проводит закрытые обсуждения. В частности, речь идет о том, стоит ли включить в поставки больше бронетехники и боеприпасов.
Неизвестный с ножом напал на людей во время празднования Дня города в немецком Золингене. Три человека погибли, еще девять получили ранения. Медики сейчас борются за их жизнь.
В Ботсване найден второй по величине алмаз в истории человечества. Его масса составила почти 2,5 тысячи карат. Драгоценный минерал оценивается в 63 миллиона долларов.
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