Российские военные перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 42 беспилотника, а также четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в течение суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На купянском направлении ВС РФ продолжили успешное ведение наступательных действий, отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Новоегоровка ЛНР и Синьковка Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.