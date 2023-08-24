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14:15

Политика

Российские военные перехватили четыре снаряда HIMARS в зоне СВО в течение 24 августа

Российские военные перехватили четыре снаряда HIMARS в зоне СВО в течение 24 августа

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Российские военные перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 42 беспилотника, а также четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в течение суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На купянском направлении ВС РФ продолжили успешное ведение наступательных действий, отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Новоегоровка ЛНР и Синьковка Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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