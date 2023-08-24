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Политика

ВСУ попросили расширить мобилизацию на Украине

ВСУ попросили расширить мобилизацию на Украине

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ВСУ попросили расширить мобилизацию на Украине. Об этом пишут местные СМИ.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Крымская платформа". По его словам, мобилизацию усилят после чистки в местных военкоматах, где сотрудники берут взятки за освобождение от службы.

По данным Минобороны России, которые признают многие западные эксперты, только с начала июня украинская армия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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