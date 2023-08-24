ВС РФ отразили атаки ВСУ на купянском направлении в течение 23 августа

Штурмовые отряды ВС РФ продвигаются к Купянску. За сутки российские военные отразили контратаки четырех бригад ВСУ у поселков Синьковка, Новоегоровка и Новоселовское. Потери противника на этом направлении составили до 170 украинских военнослужащих.

Тяжелые бои продолжаются и на донецком направлении, куда командование ВСУ перебрасывает резервы с других участков. Здесь российские военные отбили три атаки противника. Потери украинской армии в этом секторе за сутки – порядка 180 военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.