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07:15

Политика

ВС РФ отразили атаки ВСУ на купянском направлении в течение 23 августа

ВС РФ отразили атаки ВСУ на купянском направлении в течение 23 августа

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Штурмовые отряды ВС РФ продвигаются к Купянску. За сутки российские военные отразили контратаки четырех бригад ВСУ у поселков Синьковка, Новоегоровка и Новоселовское. Потери противника на этом направлении составили до 170 украинских военнослужащих.

Тяжелые бои продолжаются и на донецком направлении, куда командование ВСУ перебрасывает резервы с других участков. Здесь российские военные отбили три атаки противника. Потери украинской армии в этом секторе за сутки – порядка 180 военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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