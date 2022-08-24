Новости последнего часа: ряд вооружений из нового пакета помощи поступят Киеву через год

При крушении вертолета Ми-2 на Ставрополье никто не пострадал, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Некоторые вооружения из нового пакета помощи поступят Киеву лишь через несколько лет, заявили в Пентагоне.

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке локализован – МЧС ДНР.

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