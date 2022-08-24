Новости последнего часа: Европу ожидает катаклизм в связи с нехваткой электричества

Два мирных жителя пострадали при обстрелах Донецка со стороны ВСУ, сообщили в штабе ДНР.

Пожар на площади 750 кв. м произошёл на складе в подмосковном посёлке Тучково – МЧС.

Европу ожидает катаклизм в связи с нехваткой электричества, считает президент Сербии Вучич.

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