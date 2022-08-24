Новости часа: генсек ООН призвал страны и бизнес обеспечить экспорт продовольствия из РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны и бизнес обеспечить экспорт продовольствия и удобрений из РФ.

Процесс приватизации квартиры в Москве займет 46 дней. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Цена газа в Европе превысила отметки три тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Это данные биржи.