Новости последнего часа: генсек ООН призвал быстрее доставить экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее доставить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Попаданий по ЗАЭС во время обстрела Энергодара не зафиксировано. Об этом заявила военно-гражданская администрация.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал Мострансавто 110 новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.