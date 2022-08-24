Украинский снаряд попал в торговый центр "Галактика" в Донецке. В здании сразу вспыхнул пожар. Огонь охватил всю площадь магазина.

Людей быстро удалось эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные расчеты прибыли практически со всего города. Пожару присвоена самая высокая категория сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.