Российские вертолеты Ми-28 уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ

Ударные вертолеты Ми-28 уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ. Работу экипажей вертолетов Западного военного округа показали в Минобороны.

Чтобы не попасть в поле зрения ПВО противника, Ми-28 летит на сверхмалой высоте. И набирает ее только перед нанесением удара по цели. Сопровождают Ми-28 группа огневого прикрытия. Она летит следом на вертолете Ми-8. Отделение следит за обстановкой на земле и в экстренной ситуации готово спасти товарищей.

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