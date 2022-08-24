Украинские войска продолжили наносить удары по селу Покровское

В селе Покровское в Донецкой области остались жить 15 человек. Несмотря на это, украинские войска продолжили наносить удары по пустым дворам и проулкам. Каждый дом поврежден от обстрелов ВСУ, а улицы усеяны противопехотными минами.

Что еще происходит в зоне спецоперации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.