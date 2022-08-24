Обстрелы Донецка стали интенсивнее

Обстрелы Донецка становятся все интенсивнее. В это же время посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Украину.

В Киеве отменили массовые мероприятия в честь Дня независимости. А всех чиновников перевели работать на удаленку. Чего стали опасаться американские и украинские власти? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

