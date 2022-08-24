Власти Риги начали снос памятника советским воинам-освободителям

Власти Риги, несмотря на протесты, начали снос памятника советским воинам-освободителям. Тяжелая техника уже демонтировала бронзовые фигуры Родины-матери и двух солдат. На очереди находится последний из элементов композиции – 79-метровая колонна с пятиконечной звездой.

Территория объекта огорожена, с воздуха ее контролируют дроны. Полностью демонтаж завершат к 15 ноября, на работы выделили два миллиона евро. Между тем защитники монумента не ушли из парка, 14 человек уже задержала полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.