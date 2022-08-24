США пытались давить на Турцию, позицией которой в отношении РФ недовольны – СМИ

Вашингтон пытался давить на Турцию, позицией которой в отношении РФ власти США недовольны. Штаты предостерегли турецкие компании от сотрудничества с российскими физическими и юридическими лицами. Об этом написали в The Wall Street Journal.

По информации газеты, министерство финансов США направило Американской торговой палате в Турции специальную записку. В ней предупредили, что турецкие компании рискуют подпасть под ограничения, если будут вести бизнес с представителями России из санкционного списка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.