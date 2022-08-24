Новый пакет помощи США Украине включил средства на оборудование, которого не существует

Новый пакет военной помощи США Украине включил средства на оборудование, которого пока не существует. Его только начали разрабатывать, получить его Киев сможет только через месяцы, если не годы, сообщил телеканал NBC News.

О новом транше для Украины в три миллиарда долларов, как ожидается, в Вашингтоне объявят 24 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.