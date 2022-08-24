Наступая на херсонско-николаевском направлении, российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Они выбили противника из Комсомольского и Благодатовки. В итоге установили контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров.

Также российские подразделения продолжили окружать группировку ВСУ в районе Авдеевки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.