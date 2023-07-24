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19:45

Политика

Эксперт: ДЭГ – неотъемлемая часть настоящего и будущего политического ландшафта

Эксперт: ДЭГ – неотъемлемая часть настоящего и будущего политического ландшафта

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ВС РФ уничтожили опорный пункт с украинскими военными в зоне СВО

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ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Общественная палата Москвы сформировала Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра. Как отметил председатель палаты Константин Ремчуков, этой практике уже более 10 лет. Благодаря работе штаба появился московский стандарт прозрачности контроля над выборами.

Также в Общественной палате обсудили развитие избирательных технологии и возможностей электронного голосования. Эксперты рассказали, в чем особенность процедуры электронного голосования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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