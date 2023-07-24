Средства ПВО РФ уничтожили 35 украинских беспилотников в течение 23 июля

Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщило Миноброны РФ.

Также стало известно, что в течение 23 июля Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком и краснолиманском направлениях. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка в ДНР.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.