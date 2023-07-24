Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Политика

Средства ПВО РФ уничтожили 35 украинских беспилотников в течение 23 июля

Средства ПВО РФ уничтожили 35 украинских беспилотников в течение 23 июля

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Крым

В МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку беспилотников по Крыму и Москве

Новости часа: Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили опорный пункт с украинскими военными в зоне СВО

Эксперты заявили, что в Европе нет достаточных запасов оружия для наступления ВСУ

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Жену главы экономической контрразведки СБУ заметили на концерте Бейонсе в Польше

Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщило Миноброны РФ.

Также стало известно, что в течение 23 июля Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком и краснолиманском направлениях. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка в ДНР.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика