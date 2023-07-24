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Политика

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Крым

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Крым

В МИД РФ пообещали жесткий ответ на атаку беспилотников по Крыму и Москве

Новости часа: Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

ВС РФ уничтожили опорный пункт с украинскими военными в зоне СВО

Эксперты заявили, что в Европе нет достаточных запасов оружия для наступления ВСУ

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Жену главы экономической контрразведки СБУ заметили на концерте Бейонсе в Польше

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на атаки на Москву и Крым. Об этом сообщили в МИД РФ.

Женщина ранена, разрушены здания в результате семи ракетных ударов ВСУ по селу в Запорожской области. Об этом рассказали оперативные службы.

Движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановлено. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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