Новости часа: в МИД РФ прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Крым

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на атаки на Москву и Крым. Об этом сообщили в МИД РФ.

Женщина ранена, разрушены здания в результате семи ракетных ударов ВСУ по селу в Запорожской области. Об этом рассказали оперативные службы.

Движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановлено. Об этом заявили в Дептрансе столицы.