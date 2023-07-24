ВС РФ уничтожили опорный пункт с украинскими военными в зоне СВО

Противотанковые расчеты ВДВ на артемовском направлении уничтожили очередной опорный пункт с украинскими военными. Десантники попали управляемой ракетой в боекомплект, которые предназначался для ствольной артиллерии ВСУ.

На кадрах, которые опубликовали в Минобороны, видно, как российские бойцы передвигаются на квадроциклах с установленными противотанковыми ракетам и отражают атаки, а также уничтожают бронетехнику противника на танкоопасных направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.