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13:30

Политика

ВС РФ уничтожили опорный пункт с украинскими военными в зоне СВО

ВС РФ уничтожили опорный пункт с украинскими военными в зоне СВО

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Противотанковые расчеты ВДВ на артемовском направлении уничтожили очередной опорный пункт с украинскими военными. Десантники попали управляемой ракетой в боекомплект, которые предназначался для ствольной артиллерии ВСУ.

На кадрах, которые опубликовали в Минобороны, видно, как российские бойцы передвигаются на квадроциклах с установленными противотанковыми ракетам и отражают атаки, а также уничтожают бронетехнику противника на танкоопасных направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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