Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 07:15

Политика

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня

Пентагон опубликовал видео с самолетами, которые участвовали в ударах по Ирану

"Аэрофлот" отменил рейсы в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Протесты под лозунгом: "Нет войне в Иране!" прошли в крупных городах США

Катар, Бахрейн и ОАЭ ввели запрет на полеты над своими территориями

Катар, Бахрейн и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство

Сотрудницу Минтуризма Абхазии уволили за скандальное заявление о российских туристах

Дональд Трамп может отключить Европу от интернета

Иран поблагодарил Россию за поддержку в конфликте с Израилем и США

Иран и Израиль вновь обменялись ударами

Тегеран не подписывал с Израилем никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Однако если Тель-Авив прекратит свои атаки, то Иран поступит аналогичным образом, уточнял Аракчи в публикации на своей странице в соцсети X.

Ранее ряд СМИ утверждали, что США и Иран якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика