Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня

Тегеран не подписывал с Израилем никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Однако если Тель-Авив прекратит свои атаки, то Иран поступит аналогичным образом, уточнял Аракчи в публикации на своей странице в соцсети X.

Ранее ряд СМИ утверждали, что США и Иран якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

