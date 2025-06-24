24 июня, 07:15Политика
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня
Тегеран не подписывал с Израилем никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Однако если Тель-Авив прекратит свои атаки, то Иран поступит аналогичным образом, уточнял Аракчи в публикации на своей странице в соцсети X.
Ранее ряд СМИ утверждали, что США и Иран якобы обменялись сообщениями, в которых пообещали не наносить новые удары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.