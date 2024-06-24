Новости мира: Евросоюз принял 14-й пакет санкций против РФ

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, которые затрагивают энергетику, финансовый сектор и торговлю, введены ограничения транзита СПГ через европейские порты, а также меры против российского аналога банковской системы SWIFT. ЕС также уточнил правила санкций против алмазов, разрешив ввоз некоторых видов драгоценных камней российского происхождения.

В южнокорейском городе Хвасон произошел пожар на заводе по производству литиевых батарей. Погибли 20 рабочих, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Большинство из них иностранцы, в основном – китайцы. До пожара на производстве трудились больше сотни человек.

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