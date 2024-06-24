Новости мира: Боррель объявит о передаче первого транша Киеву из активов РФ 24 июня

В понедельник, 24 июня, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявит о первом транше Украине из прибыли, полученной от замороженных активов России. Западные СМИ пишут, что речь идет о 1,4 миллиарда евро. Деньги направят через Германию, Данию и Чехию, которые будут закупать все, что требуется Киеву.

Израиль покинули более полумиллиона человек за первые полгода войны в секторе Газа. Об этом сообщает местный телеканал. В ожидании полномасштабного конфликта между Израилем и "Хезболлой", которая обладает одной из сильнейших армий в регионе, из страны бегут не только иностранцы, но и израильтяне.

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